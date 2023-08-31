الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

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عودة المدارس.. تجار «كلنا واحد»: السلع متوافرة وبتخفيضات تصل لـ30%

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت منافذ " كلنا واحد"، التابعة لوزارة الداخلية، توفير الأدوات المدرسية، وتشمل: "الكشاكيل والكراسات والأقلام والبرايات والممحاة والملابس المدرسية والأحذية والجوارب"، إذ تحولت منافذ "كلنا واحد" إلى مراكز متكاملة وشاملة لجميع الأدوات المدرسية، الأمر الذي يجعلها الملاذ الآمن للأهالي وأولياء الأمور، خاصًة أن أسعارها مخفضة عن المحال التجارية، وحتى الأسواق الشعبية. 


توافر السلع فى منافذ "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسى 2023/ 2024

استعد عدد كبير من التجار في منافذ "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية لاستقبال موسم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ طرح التجار كميات هائلة من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.


تجار كلنا واحد لـ"الدستور": السلع متوافرة وبتخفيضات تصل لـ30% 

التقى "الدستور" عددًا من التجار داخل منفذ "كلنا واحد" في ميدان رمسيس، بمحافظة القاهرة، لرصد استعدادات التجار لموسم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والوقوف على نسب التخفضات المقدمة على السلع المدرسية، خاصة الأدوات المدرسية.

وفي هذا السياق، قال حمزة أحمد، أحد التجار بالمنفذ، لـ"الدستور"، إنه يطرح الكشاكيل والكراسات والأقلام بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحال التجارية بنسبة 20%، منوهًا بأن التخفضات على البيع بالتجزئة تصل لـ20%، وفي حال الشراء بالجملة يكون التخفيض لأكثر من 30%.

فيما قال عامر محمد، صاحب أحد أقسام الأدوات المدرسية في منفذ "كلنا واحد" التابع لوزارة الداخلية في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة، لـ"الدستور": أسعار الكراسات والكشاكيل تبدأ من 3 جنيهات، وتصل لـ25 جنيها، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على كمية الورق، وكون الكشكول "سلك أو دبوس".

وأشار محمد أحمد، صاحب أحد أقسام الأدوات المدرسية في منفذ "كلنا واحد" التابع لوزارة الداخلية في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة، لـ"الدستور"، إلى أن الإقبال متوسط، معقبًا: "الموسم لسه مدخلش في الجد". 

كلنا واحد
كلنا واحد
كلنا واحد
كلنا واحد
كلنا واحد
كلنا واحد
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