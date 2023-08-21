أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة

تستعد المحال التجارية في سوق الفجالة، في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، لموسم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في 30 سبتمبر المقبل، الأمر الذي دفع المواطنين للذهاب إلى سوق الفجالة في ميدان رمسيس لشراء احتياجات أولادهم من المستلزمات المدرسية.

تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة 2023



رصدت “الدستور” أسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر دستة الكراسات 28 ورقة لـ 60 جنيهًا.

سعر الكراسة الواحدة 28 ورقة يتراوح ما بين 4 لـ 5 جنيهات.

وصل سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة لـ 50 جنيهًا.

سعر الكشكول الواحد 60 ورقة يتراوح ما بين 6 لـ 7 جنيهات.

وصل سعر دستة الكشاكيل 80 ورقة لـ 70 جنيه.

سعر الكشكول الواحد 80 ورقة يتراوح ما بين 7 لـ 8 جنيهات.

وصل سعر دستة الكشاكيل 100 ورقة لـ 90 جنيهًا.

سعر الكشكول الواحد100 ورقة يتراوح ما بين 9 لـ 10 جنيهات.

وصل سعر علبة الأقلام الرصاص لـ 20 جنيهًا.

تراوح سعر علبة الأقلام الجاف من 25 لـ 80 جنيهًا على حسب جودة ونوع القلم.

يأتي ذلك في ظل استعداد المواطنين لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في كافة المحافظات والمدارس الخاصة والحكومية، والرسمية والرسمية للغات، وغيرها

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة في موعد آخر أن تتقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

1_10

FB_IMG_1632345971699 - قص

FB_IMG_1632345971699

FB_IMG_1632173589279