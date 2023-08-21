الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة

الفجالة
الفجالة

تستعد المحال التجارية في سوق الفجالة، في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، لموسم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في 30 سبتمبر المقبل، الأمر الذي دفع المواطنين للذهاب إلى سوق الفجالة في ميدان رمسيس لشراء احتياجات أولادهم من المستلزمات المدرسية.

تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة 2023 
 

رصدت “الدستور” أسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

  • وصل سعر دستة الكراسات 28 ورقة لـ 60 جنيهًا.
  • سعر الكراسة الواحدة 28 ورقة يتراوح ما بين 4 لـ 5 جنيهات.
  • وصل سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة لـ 50 جنيهًا.
  • سعر الكشكول الواحد 60 ورقة يتراوح ما بين 6 لـ 7 جنيهات.
  • وصل سعر دستة الكشاكيل 80 ورقة لـ 70 جنيه.
  • سعر الكشكول الواحد 80 ورقة يتراوح ما بين 7 لـ 8 جنيهات.
  • وصل سعر دستة الكشاكيل 100 ورقة لـ 90 جنيهًا.
  • سعر الكشكول الواحد100 ورقة يتراوح ما بين 9 لـ 10 جنيهات.
  • وصل سعر علبة الأقلام الرصاص لـ 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر علبة الأقلام الجاف  من 25 لـ 80 جنيهًا على حسب جودة ونوع القلم.

يأتي ذلك في ظل استعداد المواطنين لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في كافة المحافظات والمدارس الخاصة والحكومية، والرسمية والرسمية للغات، وغيرها 

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة في موعد آخر أن تتقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

1_10
1_10
FB_IMG_1632345971699 - قص
FB_IMG_1632345971699 - قص
FB_IMG_1632345971699
FB_IMG_1632345971699
FB_IMG_1632173589279
FB_IMG_1632173589279
FB_IMG_1632173585756
FB_IMG_1632173585756
التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت وزارة التربية والتعليم أسعار الأدوات المدرسية التربية والتعليم والتعليم بدء العام الدراسي الجديد 2023 زارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

أولياء أمور: نشتري مستلزمات المدارس من سوق الفجالة قبل ارتفاع الأسعار

تجار عن استعدادهم لموسم الدراسة: التخفيض يصل لـ20% والإقبال متوسط

مدرس في البحيرة عن دورة توكاستو: "صورة جديدة للتعليم المصري"

متطوعة فى حياة كريمة لـ"الدستور": نحرص على متابعة الحالات الحرجة حتى تمام الشفاء

أولياء أمور طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية: الامتحانات بسيطة وأملنا التحاق أولادنا بالكليات

طلاب بالثانوية الأزهرية: الامتحانات سهلة وفى المتناول

مؤسسة "حياة كريمة" تبدأ تدريب معلمي نموذج الـ"توكاتسو"

تعرف على موعد انتهاء الأوكازيون الصيفى.. ومواطنون: التخفيضات تصل لـ70%

الأكثر قراءة

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

مصرع أخطر مروج للمخدرات وإصابة زميله فى الدقهلية

عفاف مصطفى لـ"الدستور": مسموح بالزيارة لأصدقاء الزعيم فقط

حي أول طنطا يعلن عودة اللقاء الجماهيري الإسبوعي غدًا

محافظ الغربية يلتقى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

ضبط سجائر مسرطنة وأخرى غير معروضة للبيع فى حملة على مركز زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟