منافذ "كلنا واحد" تطرح الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة.. وأولياء أمور: أرخص 25%

المواطن أول

طرحت منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، الأدوات المدرسية في منافذها في كل المحافظات، لتلبية احتياجات أولياء الأمور والمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وتخفيف اسعار المستلزمات المدرسية عنهم، وقدم التجار السلع بأسعار مخفضة بنسب كبيرة عن الخارج، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين على الإقبال على منافذ كلنا واحد لشراء احتياجاتهم المدرسية.



المواطنون يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024



استعد المواطنين لبدء موسم بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، الذي من المقرر أن يبدأ نهاية شهر سبتمبر الجاري، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمر الذي جعلهم يقبلون على شراء المستلزمات المدرسية، سواء كشاكيل، وكراسات، وأقلام، وحقائب مدرسية، وزمزميات، وزي مدرسي.. وغيرها.

مواطنون عن طرح منافذ كلنا واحد الحقائب المدرسية بخصم 25 %

أقبل عدد كبير من المواطنين على شراء الأدوات المدرسية وتحديدًا الحقائب من منافذ كلنا واحد، والتي طرحتها بأسعار مخفضة جدًا، إذ قالت نجلاء محمد، إحدى المواطنات القاطنة في منطقة العباسية، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ"لدستور": إنها أعتادت شراء الحقائب المدرسية من منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، خاصًة بعدالغلاء الكبير في الأسعار، الذي ينفذه التجار، للحصول على ربح دون وجه حق، معقبه:" الأسعار في كلنا واحد أرخص بكتير أوي من بره، وعلشان كده كل الأهالي بيشتروا منهم".



فيما قالت نرمين محمود، إحدى المواطنات القاطنة في منطقة الجمالية، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ" الدستور" إن الإقبال كبير جدًا على منافذ كلنا واحد، وذلك لأن التجار يطرحون المنتجات بتخفيض يتراوح بين 20 لـ 25 % عن الأسعار المطروحة في الأسواق، منوهه:" الحقائب المدرسية سعرها مناسب جدًا، وأسعارها لا تتخطي الـ 300 جنيه".



أضافت علياء محمد، إحدى المواطنات القاطنة في القاطنة في منطقة العباسية، التابعة لمحافظة القاهرة، أن أسعار الحقائب المدرسية ملائمة جدًا في منافذ كلنا واحد، التي توفر المنتجات بكميات كبيرة.

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