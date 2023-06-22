الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن «كلنا واحد» : تعرض لحوما جودتها عالية وسعرها في متناول البسطاء

كلنا واحد
كلنا واحد

طرحت منافذ “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في محافظة الجيزة، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين على التوافد لشراء احتياجاتهم استعدادًا لموسم عيد الأضحي المبارك، خاصًة بعد ارتفاع أسعار اللحوم في محال الجزارة، والأسواق الشعبية.

وترصد" الدستور" توافد الأهالي على منافذ - كلنا واحد- ، مؤكدين أن اللحوم جيدة، طعمها مميز، جودتها عالية مقارنة بمثيلتها المطروحة في الأسواق، والمحال التجارية، خاصًة وأن أغلب التجار قد هيمن عليهم الجشع وجعلهم يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وقالت مروه أحمد، أحد أهالي المنيب، لـ" الدستور" إن الأسعار الخاصة باللحوم أصبحت باهظة جدًا في كل مكان، لذلك فإن المنافذ الخاصة بوزراة الداخلية طرحت كميات كبيرة، لتحمي الأهالي من جشع التجار وهيمنتهم على الأسواق، مشيرًا إلى أن منافذ كلنا واحد تطرح اللحوم دون أن تحدد للمواطن الكمية التي يمكنه شراءها.

التقطت منها علاء محمد، من المنيب، أطراف الحديث قائلة إن هناك عدد كبير من المواطنين أصبحوا يشترون احتياجاتهم المنزلية من اللحوم من منافذ وزارة الداخلية، لأن اللحم فيها مميز، وطعمه لطيف، مشيرًا إلى أنه اشتري 10 كيلو وقرر أن يخرج منهم لوجه الله في عيد الأضحي.

وأضاف مجدي علي، أحد أهالي منطقة ترسا، أن منافذ الدولة هي الملاذ لشراء اللحوم والسلع الغذائية بغض النظر عن جشع التجار".

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