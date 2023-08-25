مواطنون يطالبون بمد مبادرة "كلنا واحد" لشراء مستلزمات المدارس

أشاد عدد من المواطنين بمبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، معتبرين أن هاتين الكلمتين ليستا شعارًا أطلقته الوزارة على مبادرتها المجتمعية، وإنما ترجمة فعلية لشعور الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمواطن، وحرصه على توفير مختلف أنواع السلع الغذائية والمعمرة وغيرها للمواطنين بأسعار فى متناول اليد.

وتوجه المواطنون، أثناء وجودهم فى عدد من المراكز التجارية المشاركة فى مبادرة «كلنا واحد»، بالشكر لجميع القائمين على المبادرة، متمنين استمرار مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة لشراء مستلزمات المدارس.

وقال سعد أنور، من قاطنى مدينة ٦ أكتوبر فى الجيزة: «بداية أحب أشكر الرئيس الأب عبدالفتاح السيسى على المبادرة وعلى إحساسه بالمواطن، وحرصه فى مختلف المناسبات على رفع العبء المادى عن كاهله».

وأضاف «أنور»: «الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية فى ظل التحديات العالمية، لكن هذه المبادرات التى يرعاها الرئيس، تساعدنا فى تجاوز مثل تلك الظروف».

وأشادت علية حمدى، من قاطنى حى الطالبية فى الجيزة، بمبادرة «كلنا واحد» التى تساعد ربة المنزل فى توفير احتياجات أسرتها من لحوم وخضروات ومواد غذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، مطالبة باستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة، لتوفير مستلزمات المدارس مثل كل عام، خاصة فى ظل توقعات ارتفاع أسعارها هذا العام.

وقالت لميس فؤاد، من قاطنى حى السيدة زينب فى القاهرة، إن المبادرة تساعد الأسر المصرية فى توفير احتياجاتها بأسعار فى متناول اليد، إلى جانب سيارات منظومة «أمان» المنتشرة فى مختلف الميادين، لتترجم الدور المجتمعى لرجال الشرطة، وتؤكد بشكل فعلى وعملى توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وقال أحمد عبدالحليم، من قاطنى حى بولاق أبوالعلا فى القاهرة: «أنا عايز أشكر الرئيس السيسى على المبادرة.. إحنا بنحصل على احتياجاتنا اليومية من منافذ المبادرة المنتشرة فى مختلف المراكز التجارية بأسعار مناسبة.. وكمان ياميش رمضان فى الشهر الكريم.. أو الكحك والبسكوت فى العيد.. غير مستلزمات المدارس.. وياريت وزارة الداخلية تعمل على استمرار المبادرة على مدار العام».