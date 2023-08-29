الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القيادة السياسية مهتمة بحل الأزمة السودانية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، للقاهرة، اليوم الثلاثاء والتى تعد أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان قبل ما يقرب من ٤ أشهر، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد تقدير بلاده للموقف المصري تجاه الأزمة السودانية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم أن زيارة البرهان لمصر تأتي في وقت مهم وحساس في ظل استمرار الحرب في السودان وتداعياتها، لافتًا إلى أن مصر منشغلة للغاية بالقضية السودانية وتتابع عن كثب التطورات المتلاحقة سعيا منها للوصول لحل الأزمة بشكل سلمي.

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سياسة ثابتة برفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول 

وأشار محسن، إلى أن السياسة المصرية واضحة و راسخة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية خاصة الأزمة السودانية، برفض التدخل الخارجي في شئون الدول وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب، وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية.

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دعم للاجئين 

وتابع: “مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم، ولم تقف في وجوههم، كما تحركت دوليا عبر تنظيم ورعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل الدعم وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر”.

وأشار إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني مهمة، وتؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم، ومساندة الشعب السوداني لإنهاء الأزمة التي يعيشها منذ شهور.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم الثلاثاء الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان.

الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس السيسي زيرة البرهان لمصر النائب أحمد محسن الحرب في السودان

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