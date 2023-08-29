الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن: زيارة البرهان لمصر تعكس مكانة القاهرة وجهودها لحل الأزمة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، تكشف عن حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية.

موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابيا 

وأضاف عبد اللطيف، أن موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابيا و مساندا لها منذ اندلاع الأحداث حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعد هذه أول زيارة خارجية للفريق البرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة المصرية في المنطقة، متابعا:" دعم مصر للسودان ظهر في خطابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قي المحافل الدولية".

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البرهان: السودان يواجه حربًا مدمرة من مجموعات متمردة

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بعد قليل.. كلمة للفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى

القيادة السياسية تحرص دائما على ضرورة تحقيق الاستقرار 

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الشقيق، وذلك من خلال إيجاد حلول سياسية سلمية لإنهاء الأزمة السودانية والحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف، أن أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل  الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار  وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

يذكر أن استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمناقشة الأزمة السودانية الحالية ووضع حلول عاجلة لها .

مستقبل وطن الفريق أول عبدالفتاح البرهان السوداني رئيس مجلس السيادة السوداني مصر

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