الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان: السودان يواجه حربًا مدمرة من مجموعات متمردة

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه سعيد بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار البرهان، خلال كلمة نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن السودان يواجه حربًا مدمرة من مجموعات متمردة (قوات الدعم السريع) لتدمير الشعب السوداني، مارست أبشع جرائم الحرب في الخرطوم والجنينة ونيالا وبمختلف بقاع السودان.

ولفت إلى أن تلك المجموعات المتمردة قامت بنهب أموال وممتلكات الشعب السوداني، وفي تلك الزيارة أردنا أن نشرح التطورات الموقف للقيادة المصرية، خاصة أن الشعبين جيران وأصدقاء والجميع يعلم أن البلدين لديهم مسئوليات مشتركة.

البرهان مجلس السيادة السوداني المجموعات المتمردة عبدالفتاح البرهان لرئيس عبدالفتاح القاهرة الإخبارية السودان

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