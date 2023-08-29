البرهان لـ “القاهرة الإخبارية”: لا نسعى للاستمرار فى حكم السودان

صرح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لـ فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان.

مواجهة الجماعات المتمردة

وأكد أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة.

ووجه الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، موضحًا السعي لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء.

وفي الختام طمأن رئيس مجلس السيادة السوداني، جميع أصدقاء السودان، منوهًا إلى السعي إلى تحول ديمقراطي، و"لا نطمع في الحكم".