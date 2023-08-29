الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان لـ “القاهرة الإخبارية”: لا نسعى للاستمرار فى حكم السودان

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان

صرح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لـ فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان.

مواجهة الجماعات المتمردة

وأكد أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة.

ووجه الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، موضحًا السعي لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء.

وفي الختام طمأن رئيس مجلس السيادة السوداني، جميع أصدقاء السودان، منوهًا إلى السعي إلى تحول ديمقراطي، و"لا نطمع في الحكم".

البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السودان عبدالفتاح البرهان القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل البرهان.. ويؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب السودان

هل يسعى البرهان لإنهاء الحرب فى السودان؟.. صحفى سودانى يجيب

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟