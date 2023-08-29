صحفى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": زيارة البرهان تأتى فى وقت حاسم

أكد الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، أن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، تأتي في وقت حاسم، وهي الزيارة الأولى للبرهان بعد الحرب إلى مصر وتؤكد عظمة ومحورية مصر وامتلاكها كروتا رابحة ورؤية سديدة لحل الأزمة السودانية.

تطابق الرؤى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"القاهرة الإخبارية"، الزيارة تأتي لتطابق رؤية الحكومة السودانية مع الجهود المصرية التي تقوم بها خلال الفترة الماضية والحالية، وتأتي زيارة البرهان إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لشكر القيادة المصرية لمواقفها الداعمة في استقبال إخوتهم السودانيين لاحتضانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم.

وعن الوفد الذي يرافقه، قال الكاتب الصحفي، هذا الوفد الذي يرافق رئيس مجلس السيادة، يؤكد ذلك أن الجيش متمسك بحسم هذا التمرد عسكريا، وكذلك التعويل يأتي على مصر لتليين المواقف وتقريب وجهات النظر.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.