قوة الدبلوماسية المصرية.. دلالات وأهداف زيارة البرهان لمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، فور وصوله لمطار العلمين، في مستهل جولته الخارجية الأولى، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالبلاد منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

دلالات توقيت الزيارة

وفي هذا الصدد، قال مجدي عبدالعزيز كاتب وباحث سياسي سوداني، إن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية أمس يؤكد أن استراتيجية القوات المسلحة تسير بصورة ناجحة في مكافحة تمرد قوات الدعم السريع ومحاولاتها لخطف السلطة تحت دعاوى سياسية.

وكان أكد البرهان، استمرار القوات المسلحة في حربها ضد قوات الدعم السريع، الميليشيا المتمردة التي روعت المواطنين وانتهكت حرماتهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم.

علاقة مصير

وأضاف الباحث السياسي، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، البرهان أكد أن القوات المسلحة لن تضع يدها في أيدي الخائنين، مشيرًا إلى أن زيارته مصر تؤكد أن مصر ليست كأي دولة بالنسبة إلى السودان.

كما أكد الباحث السياسي أن العلاقات المصرية السودانية ليست علاقات عاطفية، وإن كانت العاطفة تربط بين شعبي وادي النيل، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست خيارا، ولكنها علاقة مصير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ، مؤكداً أن مصر والقيادة السياسية الحكيمة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها ثابتة على مواقفها ومبادئها في دعم السودان للحفاظ على المؤسسات السودانية.

مصر لم تقف مكتوفة الأيدي

وشدد على أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، موضحًا أن قوة الدبلوماسية المصرية وذكاؤها متمثلا في جمع دول جوار السودان لأنها صاحبة المصلحة الأولى في تحقيق الاستقرار هناك، وذلك على أساس مبادرات ومحددات واضحة تمنع التدخل في السودان، مشيراً إلى أن مصر وقفت مع السودان موقفا عصيبا حينما حاولت بعض القوى في السودان استغلال بيئة الحرب.