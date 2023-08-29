بعد قليل.. كلمة للفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني؛ سيلقي كلمة بعد قليل.

وقد أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد خلال جلسة المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.

البرهان يشيد بالمساندة المصرية

وشهد اللقاء استعراضا لتطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.