الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كلنا واحد

تخفيضات 40% على الأدوات المدرسية بـ"كلنا واحد".. والتجار: هدفنا التخفيف على المواطنين

كلنا واحد
كلنا واحد

قدمت منافذ  كلنا واحد  التابعة لوزارة الداخلية، السلع المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم خلال الموسم الدراسي، وذلك لتخفيف العبء عنهم وحمايتهم من بعض التجار، الذين رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الراهنة.

 وذلك بالتزامن مع إقبال الأهالي على شراء الأدوات المدرسية لاستعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في نهاية سبتمبر الجاري.

التخفيضات مبادرة كلنا واحد خلال العام الدراسي 2023 / 2024

وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر لمدة  شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

تجار كلنا واحد لـ" الدستور": هدفنا التخفيف عن المواطن وزيادة حركة البيع والشراء في السوق
 

و رصدت "الدستور" آراء التجار المشاركين في المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"،  للوقوف على التخفيض الذي شهدته أسعار الأدوات المدرسية، ومدى وإقبال المواطنين عليه.
وقال أحمد عبدالسميع، أحد الباعة في منافذ مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لـ" الدستور" إن المنافذ قدمت السلع المدرسية بتخفيض يصل لـ 40% وذلك لزيادة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن التجار يكسبون في البيع بكميات كبيرة، لأن الأسعار مخفضة.

أوضح عبدالعال حسنين ، أحد الباعة في منافذ مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لـ" الدستور" إن التجار يحرصون على تلبية احتياجات الأهالي في موسم الدراسة، لرفع العبء عنهم والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها سوق الأدوات المدرسية.

فيما أضاف كريم أحمد، أحد الباعة في منافذ مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لـ" الدستور" أن الإقبال كبير جدًا عليهم خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا استعدادهم بكميات كبيرة من البضائع لسد احتياجات المواطنين.

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