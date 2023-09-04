الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون يشيدون بـ«كلنا واحد» لتوفير مستلزمات المدارس: أسعار مخفضة.. وجودة عالية

كلنا واحد
كلنا واحد

- جمال حسين: الأسعار أقل بنسبة 40% عن الخارج

 - زينب عبدالعظيم: خامات على أعلى مستوى

- محمد إسماعيل: تخفف الأعباء وتوفر النفقات

تنطلق فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، التى تنظمها وزارة الداخلية، بعد غٍد الخميس الموافق ٧ من سبتمبر الجارى ولمدة شهر كامل، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة جدًا عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضحت الوزارة أنها ستوفر كل المتطلبات المدرسية فى ١٥١٣ منفذًا، و٦ معارض رئيسية، و٣٧ معرضًا فرعيًا بأنحاء الجمهورية، بناء على توجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتهدف المبادرة إلى توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى ٤٠٪ عن الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، التى أتاحت الفرصة لهم لشراء مستلزمات الدراسة بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة ٣٠٪ عن نظيرتها فى الأسواق، ما أسهم فى رفع العبء عن كاهلهم.

وأشاد جمال حسين، موظف، بالمبادرة ودورها المتميز فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، كذلك توفير مستلزمات المدارس لهم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه فى السنة الماضية اصطحب أسرته لأقرب معرض وتفاجأ بانخفاض الأسعار عن السوق الخارجية بنسبة ٣٠٪ و٤٠٪، مضيفًا أنه فى انتظار انطلاق المبادرة هذا العام ليتمكن من تجهيز كل المستلزمات لأبنائه، معربًا عن شكره وزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت زينب عبدالعظيم، مُدرسة، إن المبادرة أنقذتها من استغلال التجار وظاهرة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مضيفة: «أنا من المواطنين المنتظرين بدء فعاليات هذه المبادرة، لما أجد فيها من خامات وجودة عالية فى كل مستلزمات وأدوات المدارس، بجانب انخفاض الأسعار بالمقارنة بالسوق الخارجية».

فى السياق ذاته، قال طارق حسن، موظف، إنه فى غاية السعادة لقرب انطلاق مبادرة «كلنا واحد»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة وفرت عليه الكثير من الأموال لوجود كل الأغراض بها، بتخفيض ٤٠٪ عن السوق الخارجية.

وأضاف: «بها كل شىء، من حقائب بجودة عالية والأدوات المدرسية التى يحتاجها التلاميذ من كشاكيل وأقلام ومساطر، وكذلك الأدوات الشخصية من (لانش بوكس) وغيرها، وجميعها بأسعار خيالية وبجودة عالية».

وتابع: «وفرت المبادرة علينا الجهد الكبير المبذول فى التحرك لأكثر من محل، فقد وفرت لنا كل أدوات ومستلزمات المدارس من كل شىء ولا نضطر للتحرك بين المحلات لشراء المستلزمات على فترات».

وأكمل: «نعرب عن امتناننا للرئيس عبدالفتاح السيسى ولكل القائمين من وزارة الداخلية على هذه المبادرة الكبيرة التى وفرت علينا الكثير».

كما أعرب محمد إسماعيل، محاسب، عن شكره وزارة الداخلية على إطلاقها المبادرة، معتبرًا أنها تنقذ أولياء الأمور من ظاهرة الاستغلال، وتخفف الأعباء عنهم، فى ظل ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

وأضاف أن أهم ما يميز المبادرة أنها توفر المستلزمات بخامات عالية الجودة وبأسعار مخفضة للغاية وفى متناول أيدى الجميع، كما أن المعارض التى تطلقها المبادرة تحتوى على كل ما يخص الطلاب من حقائب وأدوات شخصية وكل لوازم الدراسة.

فى السياق نفسه، كشف إبراهيم محجوب، فنى تكييف، عن أنه تمكن العام الماضى من شراء كل مستلزمات أبنائه الخاصة بالدراسة من معارض «كلنا واحد»، وحصل على تخفيض كبير فى الأسعار.

ولفت إلى أنه ينتظر انطلاق المبادرة هذا العام بشغف حتى يتمكن من تلبية جميع احتياجات أبنائه من لوازم المدارس والأدوات الخاصة بهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار فى الأسواق الخارجية.

وقال إن المبادرة تتميز بتوفير جميع الاحتياجات بجودة عالية لا مثيل لها فى الأسواق الخارجية، مضيفًا: «إنت بتشترى حاجة مضمونة، وأنا متأكد إنها أفضل شىء فى السوق، وكمان أرخص من أى مكان تانى».

فيما أعربت إحدى السيدات المسنات عن سعادتها باهتمام الدولة ووزارة الداخلية بالملف الإنسانى، مشيرة إلى أنها تتولى تربية ٣ أطفال من أحفادها بعد وفاة والديهم فى حادث سيارة، وأصبحت لهم الأم والأب معًا، متحملة مسئوليتهم فى كل شىء من مأكل ومشرب ومدارس وغيرها.

وذكرت أن مبادرة «كلنا واحد» سهّلت عليها ووفرت الكثير من المجهود والوقت، لأن المنافذ الغذائية أصبحت توفر لها نصف ما تنفقه عند الشراء من المحلات الخارجية، فضلًا عن أنها تعطيها مستلزمات المدارس بأفضل جودة، لافتة إلى أنها تترقب انطلاق المبادرة لشراء جميع احتياجات الأبناء.

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