الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كلنا واحد

أولياء الأمور يقبلون على منافذ مبادرة "كلنا واحد": الأسعار منخفضة والجودة عالية

كلنا واحد
كلنا واحد

حرصت مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، على توفير الأدوات المدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وزجاجات المياه والحقائب المدرسية وغيرها من السلع المدرسية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023، إذ تم طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسب متفاوتة تصل لـ40%.

تخفيضات مبادرة كلنا واحد خلال العام الدراسي 2023/2024

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد، أمس، والتي تستمر لمدة  شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

أولياء الأمور لـ"الدستور": الأسعار مخفضة بشكل كبير جدًا

أقبلت أعداد كبيرة من أولياء الأمور على منافذ مبادرة كلنا واحد، التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لشراء احتياجاتهم للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بأسعار مخفضة بنسبة 40% عن المحال التجارية والأسواق، التقت "الدستور" عددًا من المواطنين  للوقوف على التخفيض الذي شهدته أسعار الأدوات المدرسية ضمن مبادرة كلنا واحد، وإقبالهم عليها.

قال سمير أحمد، ولي أمر الطالب كريم سمير، أحد أهالي حي عابدين، لـ"الدستور" إنه توافد لشراء احتياجات طفله المدرسية من منافذ مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لأنها قدمت السلع المدرسية بتخفيض يصل لـ40%، مشيرًا إلى أن الجودة عالية جدًا.

أوضحت أمل عبدالسلام، ولي أمر محمد عبدالله، أحد أهالي شارع كلوت بك، في وسط البلد، لـ"الدستور" أنها اشترت الأدوات المدرسية من مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لأن تخفيضها كبير جدًا، والتجار يخفضون الأسعار، خاصة عندما تشتري كميات كبيرة.

أضاف فتحي عبدالعزيز، ولي أمر عيد فتحي، أحد أهالي حي عابدين، لـ"الدستور" أن مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، تحقق المعادلة الصعبة، إذ توفر السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

كلنا واحد5
كلنا واحد5
كلنا واحد
كلنا واحد
الأدوات المدرسية التابعة لوزارة الداخلية كلنا واحد العام الدراسي 2023 2024 أسعار مخفضة بنسبة 40

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