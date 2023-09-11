مواطن: الرئيس السيسي صنع المستحيل وخلق مستقبل جديد للمصريين (فيديو)

أشاد محمد أحمد، أحد المواطنين، صاحب العشرين عامًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في دحض الأزمات التي يعاني منها المواطنين خاصة في القرى النائية والفقيرة، قائلًا خلال حديثه مع “الدستور” إن الرئيس عمل على تأهيل شبكة طرق مميزة، إذ حرص على تطوير شبكات البنية التحتية في كل المدن، الأمر الذي سهل حركة المواطنين، وقلل من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة بسبب تردي وضعها.

وأضاف الشاب العشريني، أن شبكة الطرق والمواصلات التي طورها الرئيس السيسي عملت على زيادة حركة التجارة، وإحياء القرى النائية، إذ تم ربطها بالمدن، كما أنعش حركة نقل البضائع، معقبًا: "الرئيس السيسي عملنا حاجات كتير أوي كويسة".

وأكد أن الرئيس عمل على تطوير المنظومة الصحية، وإعادة ترميم ودعم المستشفيات الحكومية، كما أنه أوجد منظومة التأمين الصحي الشامل التي من شأنها أن تغير المستقبل الصحي لمصر، وتوفير العلاج لكل المواطنين بشكل مجاني، من خلال تنظيم القوافل الطبية في كل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

كما أشاد محمد أحمد، بجهود الرئيس في منظومة التعليم، الأمر الذي ساهم في خلق مستقبل جديد للأطفال، معقبًا: "الرئيس السيسي صنع المستحيل وخلق مستقبل جديد للمصريين، وسنظل نجني ثماره طوال السنوات القادمة لذلك أؤيد ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".