الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بعدما حقق إنجازات تاريخية (فيديو)

مواطن
مواطن

شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو العديد من المشروعات والإنجازات الضخمة التي نُفذت لتسهيل الحياة على المواطن المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نُفذت العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية في ربوع البلاد لتوفير حياة آمنة خالية من الأمراض والمتاعب.

والتقت "الدستور" أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة. 

 

مع السيسى.. رئيس حزب «الجيل»: مؤتمرات وندوات فى الداخل والخارج دعمًا للرئيس فى الانتخابات المقبلة

أمين تحالف الأحزاب المصرية: مؤتمرات فى المحافظات وكتيب بالإنجازات لدعم الرئيس فى الانتخابات المقبلة

 

قال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما استفاد من المشروعات التي نُفذت داخل البلاد خلال السنوات الماضية، وذكر أن الدولة المصرية والرئيس السيسي وفروا الأمان للمواطنين بعدما شاهدوا الخراب وحالة التدهور التي كانت بها البلاد قبل حكم الرئيس.

وأضاف، أن شبكات الطرق التي نُفذت سهلت كثيرًا على المواطنين، ووفرت لهم الكثير من الوقت والجهد، وأوضح أن الخدمات الصحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية  جعلت الشعب المصري وراء الرئيس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المواطنين المشاريع ثورة 30يونيو

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل