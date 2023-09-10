مواطن: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بعدما حقق إنجازات تاريخية (فيديو)

شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو العديد من المشروعات والإنجازات الضخمة التي نُفذت لتسهيل الحياة على المواطن المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نُفذت العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية في ربوع البلاد لتوفير حياة آمنة خالية من الأمراض والمتاعب.

والتقت "الدستور" أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

قال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما استفاد من المشروعات التي نُفذت داخل البلاد خلال السنوات الماضية، وذكر أن الدولة المصرية والرئيس السيسي وفروا الأمان للمواطنين بعدما شاهدوا الخراب وحالة التدهور التي كانت بها البلاد قبل حكم الرئيس.

وأضاف، أن شبكات الطرق التي نُفذت سهلت كثيرًا على المواطنين، ووفرت لهم الكثير من الوقت والجهد، وأوضح أن الخدمات الصحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت الشعب المصري وراء الرئيس.