مواطن: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة بسبب إنجازاته ( فيديو)

خلال السنوات الماضية أثبت الشعب المصري للعالم أجمع أنه قادر على تخطي الأزمات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ مصر من الهلاك، وذلك بعدما خرج الشعب لتأيده في ثورة 30 يونيو لمواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت تريد تخريب وسقوط الدولة المصرية، والتقت "الدستور" مع أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال "خالد السيد" أحد المواطنين، إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما شاهد المشاريع الضخمة التي أفادت جميع السكان ووفرت لهم الكثير من الوقت والمجهود، وذكر أن شبكة الطرق التي تم تنفيذها داخل مصر استفاد منها الكثير وقللت من الحوادث وضياع الوقت في الزحام المروري.

وأضاف أن الرئيس السيسي أثبت للمصريين أنه قادر على تحمل المسئولية كاملة وأن يوفر الأمان للمواطنين، وذلك بعدما قضي على الإرهاب الذي كان يريد تخريب البلاد وسقوطها دون رجوع.

أحزاب تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قرر حزب "الإصلاح والنهضة" تقديم طلب إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسة جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات، كما قرر حزب "مصر بلدي"دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ عدة قرارات حيال ذلك والإجراءات اللازمة لدعمه خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الحزب نظرا لخطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية في قطاعات الدولة المصرية، كما قرر حزب "إرادة جيل"بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.