الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب السادات الديمقراطى: مصر انتقلت نقلة نوعية شاملة فى عهد الرئيس السيسى

النائب عفت السادات،
النائب عفت السادات،

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم حرص كل الحرص على وضع مصر على طريق التنمية الشاملة، معبراً: "وأي انسان مخلص يرى أنه لا بد من استمرار مسيرة العمل الوطني، لذا ندعم ونؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة".

دعم الرئيس في الانتخابات 

وأكد النائب عفت السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية دي إم سي، أن تحالف الأحزاب المصرية على أرض الواقع يرون أن هناك نهضة غير طبيعية وعمل جاد ودؤوب من الرئيس السيسي والدولة المصرية.

وتابع: "الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم لهذا الوطن العظيم، وكلنا مطمئنون بالمرحلة القادمة في ظل قيادة واعية وتحب الوطن".

واستطرد: "الرئيس السيسي حريص كل الحرص على رفع شأن المواطن المصري من كافة النواحي، لذا نحن على قناعة تامة بأنه هو الاختيار الأمثل للدولة المصرية الفترة المقبلة، علينا جميعاً تذكر كيف كان الوطن بعد ثورة يناير وكيف أصبح الوطن الآن".

وأشار إلى أن الحزب يقوم بعمل ورش عمل حالياً داخل التحالف من أجل تنظيم الخطة الدعائية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

عفت السادات حزب السادات الديمقراطى مساء دى ام سى دي ام سي دعم الرئيس في الانتخابات

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