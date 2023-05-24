الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس حزب السادات السياسي: سعيدون بالمشاركة في محور الاستثمار بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات السياسي، إن ثراء الآراء المتعددة التي تقدمت للمشاركة في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كان هدفها الاهتمام بكافة مناحي الاستثمار في مصر وتسليط الضوء على الهوية الاستثمارية لمصر.

وأكد السادات، أهمية استقرار التشريعات، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالترويج بالاستثمار الخارجي لجذب المستثمرين وإعلامهم بمميزات الاستثمار في مصر في ظل المنافسات العالمية لمعرفة الأهداف الحقيقية في ظل المنظومة الاقتصادية المقبلة.

وأصدرت إدارة الحوار الوطني إحصائية عن مناقشات لجان المحور الاقتصادي أمس الثلاثاء، الذي ناقش فيه قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين.

وتمت مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية) ضمن موضوعات لجنة الصناعة.

وناقشت أيضا جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

وشهدت الجلسات مشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، ليصل عدد الحضور إلى 600 فرد، شمل 130 متحدث، 410 مستمع.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

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