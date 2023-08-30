الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: حقق لنا الأمان (فيديو)

المواطن محمد خالد
المواطن محمد خالد

الشعب المصري العظيم أثبت للعالم أجمع أنه على قلب رجل واحد مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها بعد ثورة 30 يونيو، والتقت "الدستور" مع أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

رئيس حزب السادات الديمقراطى: مصر انتقلت نقلة نوعية شاملة فى عهد الرئيس السيسى

مواطنة: الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال مسيرة التنمية (فيديو)

وقال "محمد خالد"، عامل أحذية، إنه يدعم الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما وفر له الأمان والمشاريع الضخمة التي عادت بالخير على أبنائه.

وأضاف أنه رجل فقير يعول أسرة المكونة من خمس أفراد ودون الأمان لم يكن يستطع الخروج والعمل لتوفير احتياجاتهم وذلك ما وفره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توليه رئاسة الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو.

واستكمل أنه رأى المشاريع الضخمة التي وفرت حياة كريمة للمواطنين داخل الدولة والتي شملت شبكات الطرق وتطوير التعليم وتوفير معاشات لكبار السن، لذلك يؤكد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ثورة 30 يونيو الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

انفراد.. بالأسماء الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة 2023

مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: حقق لنا الأمان (فيديو)

حياة كريمة.. قطار التمكين يجوب المحافظات بحثًا عن الأسر الأكثر احتياجًا

اتهمهم بالرجعية والتخلف.. البابا يهاجم الأمريكان (القصة الكاملة)

عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ومواجهة التحديات بأفكار متطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟