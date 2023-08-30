مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: حقق لنا الأمان (فيديو)

الشعب المصري العظيم أثبت للعالم أجمع أنه على قلب رجل واحد مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها بعد ثورة 30 يونيو، والتقت "الدستور" مع أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال "محمد خالد"، عامل أحذية، إنه يدعم الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما وفر له الأمان والمشاريع الضخمة التي عادت بالخير على أبنائه.

وأضاف أنه رجل فقير يعول أسرة المكونة من خمس أفراد ودون الأمان لم يكن يستطع الخروج والعمل لتوفير احتياجاتهم وذلك ما وفره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توليه رئاسة الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو.

واستكمل أنه رأى المشاريع الضخمة التي وفرت حياة كريمة للمواطنين داخل الدولة والتي شملت شبكات الطرق وتطوير التعليم وتوفير معاشات لكبار السن، لذلك يؤكد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.