مُعلنًا دعمه للرئيس السيسى.. حزب الريادة: «نحتاج لاستكمال مسيرة التنمية»

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن كوادر الحزب وقياداته يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ تولي الحكم.

دعم الرئيس في الانتخابات

وأكد كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم القضاء على الإرهاب الذي كان متفشيًا في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء الكثير من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها على المستويات الدولية والإقليمية، والدليل على ذلك الانضمام لعضوية البريكس.

وتابع: "الرئيس السيسي أقام العديد من المشروعات التنموية الخاصة بالبنية التحتية والمشروعات القومية، حيث تم تدشين الكثير من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات وبمختلف المجالات، وذلك من أجل تغطية جانب الاستهلاك المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية".

القوة البحرية الساحلية المصرية

واستطرد: "الرئيس السيسي أعاد للموانئ المصرية البحرية رونقها مرة أخرى، وهذا التحديث سوف يكون له دور أساسي في عملية التجارة العالمية".

وأشار إلى أن مصر تمتلك في عهد الرئيس السيسي أسطولين بحريين في البحر الأحمر والمتوسط، ولهذا نؤيد وندعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لأن الرئيس استطاع النهوض بمصر رغم الأزمات العالمية الكثيرة.