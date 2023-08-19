حزب الريادة: مشاركة جميع الأطياف فى جلسات الحوار الوطنى

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحويل التشريعات إلى مجلس النواب، وأعطى الضوء الأخضر للمشاركين في الحوار بحرية إبداء الآراء والاقتراحات خلال الجلسات.

وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت مناقشة نحو 75% من الموضوعات المتعلقة بالمحور السياسي، الذي ضم عدد 20 لجنة، والتوافق على قانون المجالس المحلية، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى أن جلسات المناقشة في الحوار الوطني شارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري المخلصين، وتم رفع مخرجات وتوصيات 13 لجنة، بنحو 55 موضوعًا، لافتًا إلى أنه سوف تتم مناقشة باقي موضوعات الحوار الوطني تباعًا.