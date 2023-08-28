مواطنة: الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال مسيرة التنمية (فيديو)

حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات على مدار سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتنجح في توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري بعد سنوات من المعاناة والإهمال.

التقت "الدستور" مع عدد من المواطنين الذين طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجاز.

وفي هذا السياق، قالت مواطنة أنها تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما شاهدت الانجازات الضخمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية تحت قيادته، ومن ضمنها شبكة الطرق الكبيرة التي وفرت لها الكثير من الوقت، خلال رحلتها اليومية لمقر عملها.

وأضافت أن المواطنين في أنحاء الجمهورية شهود على حجم الانجازات التي تحققت على مدار الأعمال القليلة الماضية، حيث تغيرت حياة الكثيرين إلى الأفضل بفضل تلك الخدمات التي حرموا منها على مدار أعوام قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت تصريحاتها مُطالبًا الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة ومواصلة الانجازات الكبيرة، وعلقت: “الرئيس وحده قادر على استكمال مسيرة التنمية”.

أحزاب تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة

في سياق متصل، قرر حزب «حماة الوطن»، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عدم الدفع بمرشح في الانتخابات، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، كما قرر الحزب تسخير كل الإمكانات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسى، ودعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسى في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

كما قرر حزب "حزب المؤتمر"، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ، كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح عبدالفتاح السيسى.

وفي نفس السياق أيد الحزب "العربي الديمقراطى الناصري" ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التي تحققت على أرض الوطن، في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد.