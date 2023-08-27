الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر أكتوبر: السيسي أعطى المرأة والشباب حقهم وفي عهده انضمت مصر لـ"بريكس"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب أعلن بالإجماع تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى نستكمل سويا الإنجازات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أنه لأول مرة في عهد رئيس مصري تعتلي المرأة رئاسة الأحزاب وتأخذ مكانها في الحكومة ومجلسي الشورى والنواب.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أعطى الشباب حقهم في التواجد والتأثير في الحياة السياسية، وفي عهد الرئيس انضمت مصر إلى تجمع "البريكس" وهو بمثابة شهادة في حق الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على النمو، وأن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

 سنكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات

وأكدت أن الرئيس السيسي أطلق مشروع حياة كريمة للاهتمام بالقرى ومحافظات الصعيد، التي عانت لسنوات من التجاهل، متابعة: "كل يوم بنشوف افتتاحات لمشروعات كبيرة، ولذلك سنكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات".

وأشارت إلى أن الحزب وضع خطة لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة، وأنها ستقوم غدًا بجولة خارجية للاجتماع مع المصريين بالخارج من أجل دعم الرئيس في الانتخابات.

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية اخر النهار محمد الباز

الأكثر قراءة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

بعد اختياره شخصية معرض الطفل.. سماح أبو بكر عزت: تعلمت من يعقوب الشاروني الإخلاص للفكرة

التموين توضح السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها

رفض بيع المخدرات.. تفاصيل مقتل بائع على يد جاره في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ