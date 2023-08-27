مصر أكتوبر: السيسي أعطى المرأة والشباب حقهم وفي عهده انضمت مصر لـ"بريكس"

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب أعلن بالإجماع تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى نستكمل سويا الإنجازات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أنه لأول مرة في عهد رئيس مصري تعتلي المرأة رئاسة الأحزاب وتأخذ مكانها في الحكومة ومجلسي الشورى والنواب.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أعطى الشباب حقهم في التواجد والتأثير في الحياة السياسية، وفي عهد الرئيس انضمت مصر إلى تجمع "البريكس" وهو بمثابة شهادة في حق الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على النمو، وأن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

سنكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات

وأكدت أن الرئيس السيسي أطلق مشروع حياة كريمة للاهتمام بالقرى ومحافظات الصعيد، التي عانت لسنوات من التجاهل، متابعة: "كل يوم بنشوف افتتاحات لمشروعات كبيرة، ولذلك سنكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات".

وأشارت إلى أن الحزب وضع خطة لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة، وأنها ستقوم غدًا بجولة خارجية للاجتماع مع المصريين بالخارج من أجل دعم الرئيس في الانتخابات.