الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسى مصطفى موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لأن مصر بحاجة للرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب اتخذ قرارًا بالإجماع على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب يرى أن استمرار السيسي ضروري لاستكمال إنجازاته، وأن مصلحة الدولة تتطلب استمراره.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن حزب الغد سيكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات، وستكون هناك حملات ينظمها الحزب للرد على الشائعات والادعاءات التي يروجها المأجورون وأعداء الوطن.

الاستقرار سيتحقق باستمرار الرئيس السيسي في الحكم

ولفت إلى أن حزب الغد يبحث عن الاستقرار والهدوء حتى نتمكن من مواجهة التحديات، وتحقيق هذا الاستقرار سيكون باستمرار الرئيس السيسي، متابعًا: "مشاكل مصر هتتحل في وجود الرئيس السيسي".

وأكد موسى مصطفى موسى أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن السيسي مصر تحتاجه وأنه سيكون داعمًا له في الانتخابات.

وتابع: سننظم مؤتمرات كاملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وحملة إعلامية مهمة جدًا للحديث عن إنجازات الرئيس والرد على المشككين.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يجب أن يعرف الشعب المصري أن العالم كله يمر بنفس التحدي، وأن مصر لديها من الآليات ما يمكنها من تجاوز الأزمة.

وشدد على أن مصر في وضع أفضل من دول أوروبية كبيرة، والشعب يجب أن يتسلح بالأمل في تجاوز الأزمة.

موسى مصطفى موسى الانتخابات الرئاسية حزب الغد اخر النهار محمد الباز

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