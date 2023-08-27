الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المؤتمر: ندعم استمرار الرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات

رضا فرحات
رضا فرحات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أخذ قرارا بالإجماع على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أننا شهدنا طفرة في الطرق والمشروعات القومية لم نشهدها من قبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي اهتم بتعمير كل شبر في مصر، ومن خلال حياة كريمة بدأت الدولة في الاهتمام بالقرى ومحافظات الصعيد لأول مرة، لافتا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية يجب استكمالها.

السيسي تسلم الدولة وهي في وضع صعب وعبر بها بر الأمان

وأكد رضا فرحات، أن الرئيس السيسي تحمل عبئا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتسلم البلاد وهي بحالة صعبة، بعد إسقاط حكم الإخوان، وما تلى ذلك من عمليات إرهابية استهدفت إسقاط الوطن.

وتابع: "يجب استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات، وحتى يعبر بمصر إلى بر الأمان"، منوهًا أن الرئيس استطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلد، ولم تنجر الدولة إلى صراعات خارجية، في نفس الوقت استطاع الرئيس الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع كافة الدول.

رضا فرحات حزب المؤتمر عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية محمد الباز

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