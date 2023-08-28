رئيس حزب مصر بلدى: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لاستكمال خطة التنمية

قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

دعم الرئيس بالانتخابات

وأكد سيف الإسلام عبدالباري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية سوف تكون قوية وستحقق جميع أحلامها في ظل هذه القيادة الرشيدة، معبرًا: "مصر هتبقى في إيد أمينة".

وأضاف في حديثه، أن العالم يعاني من الكثير من الأزمات، وذلك نتيجة تفشي وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ولهذا هذه الأزمات أثرت على جميع دول العالم بما فيهم الدولة المصرية.

تضافر الجهود

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة في مصر تتطلب تضافر الجهود، وأن تكون مصلحة الوطن في المقام الأول، معبرًا: "المرحلة المقبلة تلزم تحالف الأحزاب المصرية بجوار الرئيس حتى تنجو الدولة المصرية من الأزمات العالمية التي بالطبع لها تأثير داخل الوطن المصري".