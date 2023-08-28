الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يؤكد دعمه للرئيس في الانتخابات المقبلة: "جعلنا نشعر بالأمان" (فيديو)

مواطن
مواطن

حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  التي وفرت حياة كريمة للمواطن المصري بعد سنوات من المعاناة والإهمال بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية، والتقت "الدستور" مع بعض المواطنين الذين طالبوا الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

 

تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا يطالب الرئيس السيسى بخوض انتخابات الرئاسة 2024

محام: الرئيس السيسي حريص على تثيبت أركان الدولة وفرض الأمن والأمان (فيديو)

   

وقال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة، بعدما شاهد الإنجازات التي تمت في البلاد خلال السنوات الماضية، وكان من أهمها الشعور بالأمان بعدما انتشرت السرقات والبلطجة في أنحاء البلاد وراح ضحيتها الكثير من السكان.

وأضاف أنه اطمأن على أسرته بعدما انتشر رجال الأمن في الشوارع، كما أنه مارس عمله كالمعتاد دون أي خوف، وذلك أكبر إنجاز تم خلال فترة الماضية بعدما شاهدنا بعض الدول انهارت تحت أيدي المخربين.

أحزاب دعمت الرئيس في الانتخابات القادمة   

وفي وقت سابق، أعلن حزب المصريين الأحرار دعمه وتأييده ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالإجماع، وأطلق حملة لدعم الرئيس، حيث قام الحزب بنشر لافتات الإعلان عن تأييده الرئيس في عدد من المحافظات،  كما أعلن حزب مستقبل وطن تأييده ودعمه للرئيس السيسى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الإنجازات التي تحققت في مصر ﻋﻠﻰ ﻣدار ١٠سنوات ﺳﺎﺑﻘﺔ في جميع قطاعات اﻟدوﻟﺔ بشكل ﻋﺎم.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية المواطنين الانتخابات الانتخابات الرئاسية القادمة

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