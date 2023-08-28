محام: الرئيس السيسي حريص على تثيبت أركان الدولة وفرض الأمن والأمان (فيديو)

مشروعات كثيرة حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي حكم مصر من إعادة تأهيل وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وحياة كريمة وأمن أمان، لذلك يطلب الكثير من المصريين من الرئيس السيسي تجديد الثقة والترشح للإنتخابات المقبلة لإستكمال المسيرة التي حققها والتي عاد بناء مصر من جديد بعد إهمال دام سنوات كثير قبل توليه لحكم مصر.

كافح الإرهاب

قال المستشار أيمن محفوظ،، محام بالنقض والدستورية العليا: "الرئيس السيسي منذ توليه الحكم كان حريص علي تثيبت أركان الدولة المصرية وفرض الأمن والأمان علي المجتمع المصري سواء مكافحة أهل الشر والقضاء علي الإرهاب وتقديم مشاريع كبيرة عملاقة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري".

مسيرة عظيمة

وأضاف محفوظ: "كان من الضروري استكمال هذه المسيرة العظيمة وعودتها لمكانتها في ريادتها في وسط دول العالم ومن ضروري تجديد الثقة وترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو فترة زمنية جديدة حتي يتمكن البطل قطبان السفية من الوصول الي شاطئ الأمان في مصر.

جزء من الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مبادرة حياة كريمة لكل مصري ومصرية لتطوير الريف المصري

مشروعات الإسكان الإجتماعي و المتوسط بكافة المحافظات لدعم الشباب وسهولة الحصول علي شقة

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائمة

قناة السويس الجديدة

افتتاح مطار البردويل الدولى

مطار سفنكس الدولى

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان)

القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر