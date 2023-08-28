الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن شرقاوى: تحيا مصر بالقائد العزيز الرئيس (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

أثبت الشعب المصري العظيم أنه على قلب رجل واحد مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة وتوليه حكم مصر لاستكمال المسيرة التي حققها بعد ثورة 30 يونيو وقدم الكثير من الإنجازات التي غيرت الإهمال الذي عانت منه مصر سنوات كثيرة قبل ثورة يونيو.

 مواطن شرقاوي: الرئيس السيسي قوي وقدم لمصر الكثير

 قال محمد سلامة مطاوع أحد أبناء مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية: "أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لتجديد الثقة في الفترة المقبلة من الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التجديدات العظيمة التي حققها للشعب المصري".

 وأضاف مطاوع: "عندنا رئيس قوي فقدم لمصر الكثير من الخدمات ونطالب بتجديد الثقة له في 2024 و2030". 

 

إنجازات الرئيس الجديدة:

 

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة

دعم كبير من الرئيس للمدن الجديدة ومن ضمنها افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وهي واحدة من المدن المستدامة التي جسدت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف COP27 الأخير.

وتعتبر المنصورة مدينة حيوية بالأنشطة، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتشجيع على التحول الرقمي، ولديها القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

 

تطوير ميدان ومحطة مصر للقطارات بالإسكندرية

يعتبر مشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان ومحطة مصر للقطارات بمحافظة الإسكندرية مهمًا، وانقسم المشروع إلى تطوير المحطة للحفاظ على الشكل المعماري لمباني المحطة، وإزالة التشوهات والتعديات، وإعادة توظيف واستغلال الفراغات الداخلية في الأنشطة الاستثمارية، ما يحقق دخلًا إضافيًا للهيئة.

الكراكة الصديقة للبيئة

يشمل مصنع الرمال السوداء بكفرالشيخ مصنعين للفصل والتركيز، وتخدم فيه كراكة "تحيا مصر" الصديقة للبيئة الأولى في العالم، وهي كراكة مصنوعة خصوصًا في هولندا لتعمل بالكهرباء بدل الديزل، وطاقتها الإنتاجية 2500 متر مكعب في الساعة.

محطة عدلي منصور المركزية 

افتتحت مصر محطة عدلي منصور المركزية التبادلية على 30 فدانًا، وتشمل 5 وسائل نقل، هي القطار الكهربائي الثالث لمترو الأنفاق، وخط سكة حديد القاهرة السويس، ومحطة السوبر جيت، والأتوبيس الترددي عدلي منصور مطار القاهرة، والأتوبيس الترددي عدلي منصور موقف الأقاليم.

https://www.youtube.com/shorts/gooNQZgNr3E?t=3&feature=share

 

الرئيس الرئيس السيسي مواطن مواطن شرقاوي تحيا مصر

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