الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "أصبح لنا قيمة في الداخل والخارج بعد فترة تهميش وضياع وتوغل للفساد" (فيديو)

المواطن
المواطن

قال السيد الخطيب، مواطن مصري، إن ما تمر به اليوم الدولة مقارنة بما كانت عليه قبل هذا التوقيت منذ ١٠ سنوات هو نعمة كبيرة يشعر بها المصريين، بعد أن أصبحت لنا قيمة داخليًا وخارجيًا بعد فترة تهميش وضياع وتوغل للفساد.
وتابع الخطيب، أن هذا كله نتيجة رؤية واضحة وصائبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث نقلة كبيرة في جوانب الدولة، شاهدنا آثارها على ما تم إنجازه من مشاريع عوضت سنوات من الحرمان، وسهلت على المواطن المصري كثيرًا.

وأكمل “الخطيب”: “إذا تذكرنا الماضي، فكانت مصر في مؤامرة كبيرة من فساد وضياع واحتلال وعدم وضوح رؤية إلا لمصالح شخصية من الجماعة الإرهابية، لا تتخذ في حساباتها المواطن المصري بمختلف شرائحه المجتمعية، وما تعيشه الدولة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية هو حالة من الرخاء، فلا يوجد دولة بكل ما تمر به قادرة على التشييد والبناء والمشاركة في المحافل الدولية المشرفة، والتي تدل على إعادة هيبتها واحترامها”.

وتابع أنه على الرغم من هذا، لن تنسى الدولة المواطن البسيط بما تم إنجازه في مشاريع بشائر الخير والقضاء على العشوائيات، ومنحهم حياة كانت في أحلامهم، ولكنها أصبحت واقعًا حقيقيًّا في مدن حضارية مطورة مجهزة بالكامل.

وأشاد بالقوافل والحملات الصحية التي تهتم بصحة المواطنين مجانا في مختلف المجالات لتخفيف أعباءهم الاقتصادية والاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال قوافل ١٠٠ مليون صحة وغيرها.

https://youtube.com/shorts/t7AKXkEEGok?feature=share

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