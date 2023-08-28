الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت قاعدة بيانات الناخبين في مصر التي تضم كل من بلغ سن الـ18 عامًا من الذكور والإناث ممن يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية بإبداء الرأي والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات تحديثًا وتنقية كل 15 يومًا، وذلك سواء بإضافة ناخبين جدد أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط.

واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، التى من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى ومستمر طوال العام، وذلك إما بإضافة كل من اكتمل سنه 18 عامًا ميلاديًا سواء ذكرًا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.

قاعدة بيانات الناخبين

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".

تصاريح تغطية الانتخابات الرئاسية

من جهة أخرى، استقبل المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لبحث مسائلة إصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية أثناء تغطية انتخابات الرئاسة.

الحركة الوطنية المصرية: سعداء بدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

حزب مصر أكتوبر: سنطلق حملة "كمل المشوار" لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

وجري اللقاء في حضور كل من والمستشار أحمد مطر، نائب رئيس الهيئة، والمستشار مراد فكري، عضو مجلس ادارتها، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية  للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.

وخلال اللقاء أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر لتغطية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية.

الناخبين الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات تغطية انتخابات الرئاسة انتخابات

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

"إلهى أذهب البأس".. أفضل أدعية الشفاء للمريض من القرآن والسنة

إعلان وظائف وزارة الكهرباء 2023.. التخصصات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أهالى إمبابة يشيدون بتنفيذ مركز طبى لعلاج الأدمان بالمنطقة

البحرية السعودية تتسلم قيادة قوتين دوليتين فى الخليج

لاستكمال أعمال "المونوريل".. خريطة التحويلات المرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ