حزب مصر أكتوبر: سنطلق حملة "كمل المشوار" لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الحزب الرئيس السيسي ويطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت أن الحزب وقف من قبل حتى يتقدم الرئيس بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2014، موضحة أن الحزب قام بالتصويت للأسماء التي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن الحزب اختار مرشحه الرئاسي وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الحزب سيطلق حملة "كمل المشوار" لدعم الرئيس السيسي في جميع ربوع الوطن، لأن هناك إعلامًا معاديًا ينفق المليارات ضد الرئيس والدولة المصرية.

وأكدت أن الرئيس السيسي يقود مسيرة تنمية كبيرة في البلاد ولا بد من استكمال هذه المسيرة، مشيرة إلى أن الحزب دوره هو توعية المواطن بما يحاك بالدولة من تهديدات وتحديات تحتاج إلى التكاتف الفترة المقبلة.