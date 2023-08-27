حزب مصر أكتوبر يكشف أسباب دعمه للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة وإطلاق حملة "هنكمل المشوار".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحزب ليس المرة الأولى التي يدعم فيها الرئيس فسبق وأطلقنا حملة "بأمر الشعب" لتكليف الفريق السيسي وقتها بالترشح للرئاسة وكنا نضع آمالنا عليه وجمعنا 9 مليون استمارة وأوصلانهم له حتى نطلب منه الترشح وكان رجل المرحلة.

وأضافت أن البلد كانت مدمرة وخارجة من ثورتين أكلت الأخضر واليابس ودورنا أن نذكر الناس ونفهمه ونوعيهم للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحزب عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي واللجنة العليا، وعرضنا انجازات الرئيس السيسي والقضاء على الإرهاب وكيف استطعنا تحقيق المعادلة ونكون في مكانة دولية وإقليمية محترمة.

الاتفاق على دعم الرئيس السيسي

وتابعت أن الدولة خلال هذه السنوات تم فيها إنجازات كبرى، وعلينا العودة للخلف ونتذكر أين كنا، مؤكدة أن الجميع اتفق أن يكونوا داعمين للرئيس السيسي وأطلقوا حملة "هنكمل المشوار".