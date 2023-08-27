الحركة الوطنية المصرية: سعداء بدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

قال رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بسبب الطفرة التنموية التي شهدتها مصر مؤخراً منذ تولي الرئيس حكم البلاد، حيث حدث تطوير شامل لكافة القطاعات، كما تم تطوير البنية التحتية المصرية بعد أن كانت متهالكة بصورة كبيرة.

دعم الرئيس في الانتخابات

وأكد رؤوف السيد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، أن حزب الحركة الوطنية المصرية سوف يقوم بعمل الكثير من المؤتمرات من أجل التفاعل المباشر مع مؤيدي الحزب لدعم الرئيس في الانتخابات.

وأضاف في حديثه، أن كافة المشاريع التي تمت في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية لن تكتمل إلا في ظل استمرار القيادة السياسية الحالية، معبراً: "مش معقولة لما نبدأ في التنمية يأتي رئيس آخر ونبدأ تاني من جديد".

الأزمات الاقتصادية العالمية

وتابع: "الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية الآن ليست حكراً على الوطن فقط، حيث نتيجة أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية تعاني جميع دول العالم من ارتفاع مؤشرات التضخم، مع تراجع نسب التنمية، وبالتالي ما يحدث في مصر من تنمية يفوق كبرى دول العالم".