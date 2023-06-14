رئيس الحركة الوطنية عن الافتتاحات الرئاسية: خطوة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة

أشاد اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء لعدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية واصفا إياها بخطوة كبيرة من الخطوات الرئاسية نحو الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء رءوف السيد علي في تصريحات له على هامش مشاركته في الافتتاحات الرئاسية، إن تحركات الرئيس الميدانية على الأرض تعكس حرص القيادة على أهمية التفاعل مع حاجات الناس وتلبية طموحات المواطنين في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، مشددًا على أن الرئيس السيسي زار قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وافتتح بها عدد من المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة، كما التقى أيضا بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة وجميعها تصب أيضا في إطار حرص القيادة علي التواصل المباشر مع الجماهير.

وأشاد رئيس الحركة الوطنية بتفقد الرئيس للوحدة الصحية بقرية الأبعادية والتي تأتي أيضاً ضمن مشروعات حياة كريمة، وكذلك تفقده لدار المسنين واطمئنانه على النزلاء بالدار، مشيرًا إلى أنها تحركات تعكس البعد الإنساني.