الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا يطالب الرئيس السيسى بخوض انتخابات الرئاسة 2024

جريدة الدستور

نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو  قيادات وأعضاء ٤٠ حزبا سياسيا الأعضاء بالتحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ ١٠  سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس  عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة (سياسيًا- اقتصاديًا- اجتماعيًا) والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة. 

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التى قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.
وطالب تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسئوليته السياسية بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات المقبلة؛ لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها.

الأكثر قراءة

"من صحراء جرداء إلى أرض خضراء".. "الدفاع" تنشر تقريرًا مفصلًا عن مشروع توشكى

"ثبت تمويله لأنشطة إرهابية".. رفض دعوى إلغاء التحفظ على أموال إخوانى

توشكى 2023.. حلم يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع (فيديو)

«17 سنة في الغربة ضيعها شقيق زوجي».. سيدة تطلب الطلاق للضرر

تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا يطالب الرئيس السيسى بخوض انتخابات الرئاسة 2024

بعد تفحم 3 جثث بالمنوفية.. شاهد عيان: «النيران اشتعلت بكابينة السيارة النقل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب