تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا يطالب الرئيس السيسى بخوض انتخابات الرئاسة 2024

نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء ٤٠ حزبا سياسيا الأعضاء بالتحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة (سياسيًا- اقتصاديًا- اجتماعيًا) والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التى قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسئوليته السياسية بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات المقبلة؛ لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها.