أمين تحالف الأحزاب المصرية: مؤتمرات فى المحافظات وكتيب بالإنجازات لدعم الرئيس فى الانتخابات المقبلة

- جرأته وراء نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وجهوده جعلت الجيش المصرى العاشر عالميًا

- نفذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة للبنية التحتية.. ويدعم محدودى الدخل بكل السُبل الممكنة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدة أسباب، أهمها أنه أنقذ البلاد من السقوط فى مستنقع الفاشية الدينية، ونفذ الإصلاح الاقتصادى ونجح فى تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف «حسنين»، خلال حواره مع «الدستور»، أن خطة الحزب لدعم ترشح الرئيس تتضمن عقد اجتماعات مكثفة وتشكيل لجان عمل لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، وطباعة كتيب يضم إنجازات الرئيس طوال فترة حكمه وتوزيعه على المواطنين.

■ ما أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- هناك الكثير من الأسباب، عندما اجتمعنا فى تحالف الأحزاب المصرية، طرحنا رؤية واضحة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ كان وزيرًا للدفاع، عندما واجه جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة، وأنقذ البلاد من الانجرار لمستنقع الفاشية الدينية، ثم بدأت الحرب على الإرهاب التى طالت كل ربوع الجمهورية حتى نجح فى القضاء عليه.

كما أن جرأة الرئيس السيسى فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى مكنت مصر من العبور من أزمتين فى وقت واحد، وهما كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التى جاءت كنتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى المستوى العسكرى، نجح الرئيس السيسى فى تقوية صفوف الجيش المصرى، حيث أصبح العاشر عالميًا، كما أن البحرية المصرية هى السابع عالميًا، وأصبح لمصر أسطولان بحريان، واحد فى البحر الأحمر، وآخر فى البحر المتوسط، وامتلكنا حاملتى طائرات «ميسترال»، إضافة لإنشاء وتحديث قاعدتى برنيس ومحمد نجيب، وكل هذا لحماية الحقوق الاقتصادية لمصر.

■ ماذا عن رؤيتك لمشروعات البنية التحتية؟

- مع مشروعات البنية التحتية تضمنت المشروع القومى للطرق، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» التى حسنت حياة ٦٠ مليون مواطن مصرى، ورصد لها مبلغ تريليون و٢٠٠ مليار جنيه، وغيّرت وجه الريف المصرى، وحسنت كل الخدمات المقدمة للمواطنين سواء طرقًا أو صرفًا صحيًا أو وحدات صحية أو إنشاء مدارس وغيرها الكثير من الخدمات، حتى إن الأمم المتحدة اعتبرتها أفضل برنامج للتنمية فى العالم.

وعلى مستوى الإسكان، بدأ الرئيس بتنفيذ مشروعات لتخفيف الزحام والتكدس السكانى بإنشاء مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة والجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مشروعات الإسكان الاجتماعى أصبحت تقام فى ٨٣ مدينة لخدمة كل أبناء مصر فى كل المحافظات.

وعلى مستوى الزراعة، نفذ الرئيس السيسى مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتى مثل مشروع «مستقبل مصر» الذى استهدف تقليل الفجوة فى المحاصيل الزيتية والقمح والذرة والصويا، كما أنشأ مشاريع الدلتا الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، وأعاد الاهتمام بمشروع توشكى وغيره من المشروعات، بهدف سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.

كما أنشأ مشروعات اقتصادية، وعمل على تطوير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وميناء شرق بورسعيد، الذى اعتبره البنك الدولى ضمن أفضل ١٠ موانئ فى العالم.

كما أمر الرئيس بتطوير التعليم منذ توليه الحكم، وأرسل للحوار الوطنى مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، لتكون منظومة تطوير التعليم غير مرتبطة ببقاء أو رحيل وزراء التعليم، وليصبح خطة وسياسة دائمة للدولة ينفذها وزراء التعليم.

وفى مجال الصحة، بدأ تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل فى عدة محافظات، وينتظر تعميمه قريبًا على كل محافظات الجمهورية، وهو ما سيوفر الخدمة الطبية بأعلى كفاءة لجميع المصريين المشتركين، إضافة لنجاح مصر فى القضاء على فيروس سى، ودعمها القارة الإفريقية بعلاج مليون شخص من فيروس سى، كما أطلق الرئيس السيسى أكثر من ٢٥ مبادرة صحية، التى قدمت الكثير من الخدمات الصحية للمواطنين.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، قدم الرئيس السيسى ٤ حزم حماية اجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى الدولة، كما دعم الفئات الأولى بالرعاية ببرنامجى «تكافل وكرامة».

كل هذه الأسباب جعلتنا نناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لأننا نريد استمرار هذه النجاحات على كل الأصعدة، والتى تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

■ تحالف الأحزاب المصرية يمثل أكثر من ٤٠ حزبًا.. ما خطتكم للتعاون والتنسيق لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- لدينا مقرات فى كل المحافظات والمراكز، ونعقد اجتماعات مكثفة، ونبحث تشكيل لجان عمل للحشد، ونخطط حاليًا لسلسلة من المؤتمرات الحاشدة والندوات لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسى، وذلك من خلال إقناعهم وتعريفهم بكل الجهود والمشروعات المنفذة، وضرورة استمرار الرئيس السيسى فى الحكم، لاستكمال خطته التنموية للنهوض بالبلاد.

ولذلك سنطبع كتيبًا يضم إنجازات الرئيس السيسى طوال فترة حكمه لتوزيعه على المواطنين، والرئيس نفذ مشروعات أكثر من محمد على الذى بنى مصر الحديثة، وأنقذ مصر من الإرهاب، ثم بناها بمشروعات ضخمة فى كل ربوع الجمهورية، وعوائدها ستُجنى فى الفترة المقبلة، وستنعكس على حياة المصريين جميعًا.

■ كيف رأيت إعلان بعض قيادات الأحزاب عن رغبتهم فى الترشح للرئاسة؟

- حقهم الدستورى طالما انطبقت عليهم الشروط التى أقرها الدستور، لكننا نرى أن الرئيس السيسى هو أفضل الشخصيات المطروحة على الساحة، وأقدرها على حكم البلاد لولاية جديدة، بالنظر لكل ما قدمه من جهود ومشروعات تنموية كبرى.

■ ما رؤيتك لأولويات الرئيس القادم؟

- هناك الكثير من المشروعات التى بدأت الدولة فى إنشائها وتحديثها، نرى أن الأولوية هى الانتهاء من هذه المشاريع التى ستحقق عوائد اقتصادية ضخمة، مثل مصانع غزل المحلة التى أمر الرئيس السيسى بتطويرها، لتكون الأكبر عالميًا، ورصد لها عدة مليارات، وهو ما سيعيد لمصر الريادة فى مجال المنسوجات والقطن المصرى.

كما نرى أهمية مواصلة دعم المشروعات الصناعية ودعم الصادرات، حتى تُدر عملة صعبة، وليتمكن المصنّعون من المنافسة فى الأسواق العالمية، فقد زاد دعم الصادرات هذا العام لـ٣٠ مليار جنيه، مقارنة بـ٧ مليارات العام الماضى.

ونطالب الرئيس السيسى فى فترة ولايته المقبلة بتعظيم الاستفادة من الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وتقليل الاعتماد على الدولار، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.