الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات لحكمته في إدارة البلاد (فيديو)

مواطن
مواطن

الكثير من الإنجازات نُفذت داخل مصر خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التي وفرت وسهلت الحياة للمواطنين ، بعدما شاهدوا وضع البلاد قبل ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث تم القضاء على المخربين وانتشر الأمان في ربوع الجمهورية، والتقت "الدستور" أحد المواطنين والذي يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

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وقال "عبد الرحيم" أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما شاهد المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها داخل مصر خلال السنوات الماضية والتي وفرت له ولأسرته الكثير والكثير.

وأضاف أن من أهم وأفضل الخدمات التي تمت في البلاد هي توفير الأمان في الشوارع والمنازل، حيث أن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن هناك أمان في الشوارع وكان المواطنين يعيشون في خوف وقلق دائم. 

أحزاب تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

قرر حزب "الإصلاح والنهضة" بتقديم طلب إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسة جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات، كما قرر حزب "إرادة جيل"بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما قرر حزب "حزب المؤتمر"، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ، كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح عبدالفتاح السيسى.

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