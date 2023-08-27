الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحركة الوطنية" عن تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة: موقفنا ليس وليد اليوم بل منذ السنوات

السيسي
السيسي

علق خالد العوامى المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، على تأييد الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن موقف الحزب هو دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

 وأضاف أن موقف الحزب ليس وليد اليوم بل منذ السنوات الماضية، متابعًا: "أعلنا عن هذا الموقف خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر الحزب في المنيا بدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى".

وأشار إلى أن الحزب وضع تصورًا وبرنامجًا شاملًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال مؤتمرات في كافة محافظات مصر بدأت في شهر يوليو الماضي، والتواصل مع المواطنين.

الانتخابات الرئاسية المقبلة دي ام سي مساء دى ام سى ايمان الحصري خالد العوامى

مواد متعلقة

الفنانة سيمون: الغناء فى مهرجان القلعة له طابع خاص

المصريين الأحرار: نجهز لكيان حملة انتخابية من الشباب لدعم الرئيس السيسى

مديرة المرصد الإفريقى للهجرة: مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمظهر حضارى

حزب مصر أكتوبر: سنطلق حملة "كمل المشوار" لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الفنانة نادية مصطفى: بستنى حفلاتى فى مهرجان القلعة من السنة للسنة

ما أسباب المشهد الضبابي للاقتصاد العالمي؟.. اقتصادي يوضح

هل يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى نهاية 2023؟ خبير يوضح

أسامة السعيد: مفاوضات سد النهضة هذه المرة مهمة لأنها فى إطار زمنى

الأكثر قراءة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى