"الحركة الوطنية" عن تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة: موقفنا ليس وليد اليوم بل منذ السنوات

علق خالد العوامى المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، على تأييد الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن موقف الحزب هو دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن موقف الحزب ليس وليد اليوم بل منذ السنوات الماضية، متابعًا: "أعلنا عن هذا الموقف خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر الحزب في المنيا بدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى".

وأشار إلى أن الحزب وضع تصورًا وبرنامجًا شاملًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال مؤتمرات في كافة محافظات مصر بدأت في شهر يوليو الماضي، والتواصل مع المواطنين.