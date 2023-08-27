المصريين الأحرار: نجهز لكيان حملة انتخابية من الشباب لدعم الرئيس السيسى

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، رصد آراء ومواقف الأحزاب السياسية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الدكتورة إيناس صبحي أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار، إن هناك تكثيفًا للدورات لتأهيل الكوادر المشاركة في حملة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت أن الحملة ستضم برنامجًا كبيرًا للعمل تحت ضغط وأمور أخرى لها علاقة بالعملية الانتخابية نفسها، موضحًا أن الحملة ستسير إعلاميًا داخل وخارج مصر وأيضًا في الشارع من خلال كل أمانات المحافظات.

وأشارت إلى أن هناك إنجازات ومشروعات ضخمة حصلت على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي، وهناك مجهود تم التخطيط ووضع استراتيجية وتمويل له، مشددة على ضرورة استكمال المشروعات ودعم القيادة السياسية التي دفعت وخططت لهذه المشروعات.

وأوضحت أن الحزب يجهز لكيان حملة انتخابية عن طريق دورات لشباب الحملة الانتخابية مكونة من الكوادر الحزبية إلى جانب الأحباء الذين يريدون وضع يدهم في يد الحزب لدعم الرئيس السيسي خلال الحملة الانتخابية.