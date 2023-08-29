الباز: الرئيس السيسى الوحيد الذى لن يفكر فى التصالح مع الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم كل المشاكل التي تواجه المجتمع المصري، إلا أنها على قائمة أولويات الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه منذ تولي الرئيس السيسي منذ 10 سنوات هناك استقطاب سياسي كبير، بين فريق مع الرئيس السيسي وفريق ضد مشروع 30 يونيو.

السيسي أكبر خطر على الإخوان

وتابع: "عشنا مرحلة كان فيها تأييد مطلق للنظام السياسي، وبعد الإصلاح الاقتصادي بدأ المؤيدون يقل عددهم، لكن أغلب المصريين يعرف أن الرئيس هدفه مصلحة البلد".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بتكوينه وبما لديه من معلومات ومواجهته لجماعة الإخوان هو الوحيد الذي لا يمكن أن يفكر في أي تصالح مع الجماعة أو حلفائها، منوهًا بأن وجود السيسي يمثل الخطر الأكبر على الجماعة، ولذلك الجماعة ومؤيدوها يبذلون كل الجهد حتى لا يكون الرئيس السيسي في الصورة.