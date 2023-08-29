"مطلب شعبى".. 42 حزبًا سياسيًا تدعم ترشح السيسى لولاية جديدة: "رجل المرحلة"

- «تحالف الأحزاب» طالب الرئيس بخوض الانتخابات من أجل استكمال الإنجازات

أعلن «تحالف الأحزاب المصرية» دعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة حكم جديدة، مطالبًا إياه بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها قبل ٩ سنوات.

واستعرض التحالف الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا، فى مؤتمر بمشاركة قيادات وأعضاء أحزابه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، الإنجازات التى شهدتها مصر منذ ٢٠١٤، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها مصر خلال هذه الفترة.

وأكد المشاركون أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، والعبور بالدولة إلى بر الأمان، والارتقاء بأداء كل قطاعات الدولة، مثمنين مسيرة النهضة والبناء التى قادها الرئيس خلال السنوات الماضية فى كل المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

«إرادة جيل»: الفترة المقبلة تحتاج لاستمراره فى قيادة سفينة البلاد

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، الأمين العام لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، إن أعضاء التحالف متفقون تمامًا على أن الفترة المقبلة مهمة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، فى ظل التحديات والظروف الموجودة على مستوى العالم كله، ما تحتاج معه إلى استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قيادة سفينة الوطن لاستكمال الإنجازات فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ورأى «مطر»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الأمن من أهم الملفات التى تحققت فيها إنجازات غير معهودة خلال فترة حكم الرئيس السيسى، باعتباره أساس الاستقرار والأمان الذى تشهده البلاد فى الوقت الحالى، مضيفًا: «من أعظم النعم التى يعيش فيها المصريون الآن نعمة الأمن والأمان، التى أسهمت فى تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة، بتكاتف الشعب مع الجيش والشرطة».

وأفاد رئيس حزب «إرادة جيل» بأنه بمجرد ترشح الرئيس السيسى وفتح باب الدعاية، سيكون لـ«تحالف الأحزاب المصرية» دور على مستوى محافظات الجمهورية، ومقار الـ٤٢ حزبًا ستعمل وفق خطة ورؤية لدعم الرئيس وتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين.

وشدد على أن «المواطن المصرى مقتنع تمامًا بأن رجل المرحلة هو الرئيس عبدالفتاح السيسى»، متابعًا: «نعيش عصر ديمقراطية فى مصر حاليًا، ولا يمكن لأحد منع أى شخصية تريد الترشح فى الانتخابات المقبلة، لكن يمكن القول أيضًا إن الشعب من حقه أن يطالب بالمرشح الذى يرغب فى توليه مقاليد الحكم خلال السنوات المقبلة، وبناءً على هذه الرغبة أُعلن رغبة الحزب كاملة فى ترشح الرئيس السيسى».

وأصدر «إرادة جيل» بيانًا، شدد خلاله على أن مسيرة التنمية والبناء والأمن والأمان تحتاج إلى استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة جديدة.

وقال «مطر» إن الحزب بنوابه وقياداته وأعضائه أعربوا عن ثقتهم فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى على العبور بمصر إلى بر الأمان، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية والتحديات الصعبة التى تواجه العالم كله.

وأضاف: «بمقارنة بسيطة بين كيف كنا فى ٢٠١٤ وكيف أصبحنا الآن فى ٢٠٢٣، خاصة فى الملف الأمنى والمشروعات العملاقة، نجد أننا مطالبون بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يستمر فى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان والتنمية والرخاء».

وواصل النائب تيسير مطر فى بيان الحزب: «قرارنا بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولكون هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطنى من أجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة».

واختتم «مطر»: «لذلك يعلن حزب (إرادة جيل) بإجماع نوابه وأعضائه فى جميع الأمانات الدعم التام للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الوصول إلى تطلعات الشعب، ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية، ومواجهة التحديات المحيطة بمصرنا، واستمرار الأمن والأمان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام».

«مصر بلدى»: وجوده ضرورى لإنقاذنا من تداعيات الأزمات العالمية

أكد سيف الإسلام عبدالبارى، رئيس حزب «مصر بلدى»، أن مصر ستظل قوية وقادرة على تحقيق جميع أحلامها فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لذا فإن الحزب يؤيد ترشحه فى الانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التى بدأت منذ توليه الحكم.

وأضاف «عبدالبارى»: «فى ظل معاناة العالم من عدة أزمات صعبة، من بينها جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على الدول بما فيها مصر، ونجاح الرئيس السيسى فى العبور بالوطن من هذه التداعيات- فإن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، وأن تكون مصلحة مصر فى المقام الأول، عبر تولى الرئيس السيسى ولاية جديدة». واختتم رئيس حزب «مصر بلدى» بقوله: «المرحلة المقبلة تلزم تحالف الأحزاب المصرية بأن يكون بجانب الرئيس السيسى، حتى يتمكن من إنقاذ مصر من تداعيات الأزمات العالمية التى لها تأثير كبير على المصريين».

«الشعب الديمقراطى»:الوطن يشهد تنمية شاملة بعد القضاء على عدد من الأزمات

شدد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، على أن تحالف الأحزاب المصرية يضم ٤٢ حزبًا، ويشكل نصف القوى السياسية الموجودة فى مصر، ويعد أطول تحالف امتد فى بقائه لمدة ٦ أعوام، منذ تاريخ نشأة الأحزاب فى العهد الجمهورى عام ١٩٧٠.

وأضاف أنه حين يصدر التحالف بيانًا بهذه القوة بتأييد ترشح الرئيس السيسى لولاية رئاسية قادمة فهو بنى رأيه على أسس موضوعية، وهى أنه بالفعل هناك إنجازات على مستوى البنية الأساسية التى احتاجتها مصر للدخول فى مجموعة «بريكس»، وعمل بنية تحتية شاملة وبناء الصوامع، والاهتمام بملفات الصناعة والزراعة.

وأوضح «فؤاد» أن مصر تشهد تنمية شاملة بعد القضاء على عدد من الأزمات التى كانت تؤرق الدولة، ومنها ملف العشوائيات، والقضاء على فيروس سى، وإطلاق المبادرات الرئاسية الصحية، داعيًا من يشكك فى هذه الإنجازات إلى أن يراجع نفسه، ليرى كيف قضت الدولة على الأزمات وحولتها لإنجازات. وتابع: «من ضمن تلك الملفات ملف العفو الرئاسى والعفو عن الغارمات، كذلك ملف استقبال الأشقاء العرب الذين فقدوا أوطانهم، فهم يعيشون حاليًا بيننا فى استقرار وأمان، فلا توجد لدينا مخيمات، أو معسكرات لاجئين».

«الحركة الوطنية»:استمراره فى الحكم ضرورى لضمان الاستقرار

أوضح اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب من أوائل الأحزاب التى نظمت مؤتمرات جماهيرية لدعم وتأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف بقوة خلف القيادة السياسية، رافضًا أى محاولات لشق الصف الوطنى.

وأكد أن الحزب يؤمن بأن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمى يستوجبان الحفاظ على حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسى.

وأضاف «السيد»: «ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى، وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولى- يجعل من استمرار الرئيس السيسى لمرحلة رئاسية جديدة مطلبًا ملحًا تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة، بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبنى وترسى قواعد الجمهورية الجديدة».

واستشهد بعدد من الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية، وكذلك المبادرات التى أطلقها الرئيس، ومنها «حياة كريمة»، التى أحدثت تغييرات جذرية فى حياة المواطنين فى قرى الريف، وانعكس أيضًا بشكل إيجابى على مستوى معيشة الأسر الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستطرد «السيد»: «هناك أيضًا مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة، وغيرها من المبادرات والحملات القومية والقوافل المجانية التى قضت على الأمراض المزمنة، وعكست حجم الوعى والاهتمام من جانب القيادة السياسية بصحة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له».

وأكد أن الأوضاع الحالية تقتضى ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسى، للحفاظ على المكاسب، والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية، وتثبيت أركان الاستقرار لتستمر برامج الإصلاح السياسى والاقتصادى، بما يحقق نهضة تنموية شاملة ويضع الدولة المصرية فى المكانة التى تستحقها.

وأكد دعم الحزب وتأييده الرئيس السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية فى مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن.

«المصريين»:قدم لبلدنا الكثير وأصبح لنا دور تاريخى فى جميع القضايا

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يعلن دعمه المطلق وتأييده الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وأضاف «أبوالعطا» أن تأييده الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء لعدة اعتبارات، أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة، التى تحققت على مدار ١٠ سنوات فترة حكمه.

وأوضح أن الرئيس نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس فى شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذى يدعونا جميعًا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أن الرئيس السيسى بفضل جهوده الجبارة، ثبّت أركان الدولة وأعاد بناء مؤسساتها الوطنية، وأحدث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، التى تخدم الوطن والمواطن.

وبين أنه أحدث نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات، أبرزها مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى، وقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، والمشروع القومى لاستصلاح ١.٥ مليون فدان، وإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن المبادرات الرئاسية فى عدة مجالات مختلفة.

وذكر أن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح مطلبًا شعبيًا لا غنى عنه، من أجل مواصلة الإنجازات ومشروع الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى ورؤيته الثاقبة فى تحقيق الأمن والاستقرار، جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وكل هذه الإنجازات أصبحت بما لا يدع مجالًا للشك ظهيرًا شعبيًا قويًا للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، أصبح ضرورة قومية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، والتى امتدت لجميع المحافظات والمناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية.

وذكر أن مصر أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإفريقية والإسلامية والدولية فى عهد الرئيس، والذى رسخ مفاهيم جديدة للدبلوماسية المصرية وفى مقدمتها تحقيق المصالح المشتركة لمصر، فى تعاملاتها مع كل الأطراف الدولية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والانتصار الحقيقى لمفاهيم وقرارات الشرعية الدولية.

ونوه بأن الرئيس السيسى قدّم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه صورة مصر والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس فى كل مكان على أرض مصر، قوبلت بالفشل بفضل حكمة وتكاتف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية التى نجحت فى توحيد الشعب على قلب رجل واحد فى مواجهة خفافيش الظلام ودعاة التخريب.

«الريادة»: هزم الإرهاب ونفذ مشروعات تنموية ونهض بالبلاد رغم التحديات العالمية

ذكر كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن كوادر الحزب وقياداته يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها منذ تولى الحكم.

وأكد أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تم القضاء على الإرهاب الذى كان متفشيًا فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء الكثير من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية فى جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسى أعاد لمصر قوتها على المستويات الدولية والإقليمية، والدليل على ذلك الانضمام لعضوية «بريكس»، متابعًا: «الرئيس السيسى نفذ العديد من المشروعات التنموية الخاصة بالبنية التحتية والمشروعات القومية، وتم تدشين الكثير من المشروعات فى مختلف المحافظات وفى مختلف المجالات، من أجل تغطية جانب الاستهلاك المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية».

وتابع: «الرئيس السيسى أعاد للموانئ المصرية البحرية رونقها مرة أخرى، وهذا التحديث سيكون له دور أساسى فى عملية التجارة العالمية»، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فى عهده أسطولين بحريين فى البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال: «لهذا نؤيد وندعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه استطاع النهوض بمصر رغم الأزمات العالمية الكثيرة، والفترة المقبلة تحتاج قائدًا لقاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل مواطن على أرض مصر»، مضيفًا أن اختيار حزب الريادة دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها منذ عدة أعوام.

وأضاف أن الرئيس السيسى وضع يده على بواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة فى جميع المجالات المختلفة، وتحقيق نجاحات كبيرة فيها، لافتًا إلى أن الرئيس يسعى دائمًا للانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويجب أن يستكمل رئاسة الدولة للعبور بالوطن إلى مزيد من النجاحات.

وأشار إلى أن اختيار الرئيس السيسى مطلوب، لاستكمال بعض الأمور والملفات المهمة، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة مع المشروعات القومية الجارية، وهذه الخطوة تأتى للحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادها الرئيس منذ توليه المسئولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر.

«السادات الديمقراطى»: بذل جهدًا مخلصًا لحل جميع المشكلات الأساسية

أشار النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، إلى أن الحزب أعلن عن تأييده الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى إيمان الحزب بجهود الرئيس على جميع الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تمامًا مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه.

وأضاف أن الحزب لن يدخر جهدًا فى دعم الرئيس السيسى بكل السبل على الصعيدين الداخلى والدولى، مع تشكيل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب فى المحافظات، بجانب اللجنة الشبابية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب، بجانب تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة فى الانتخابات.

وأكد أن الرئيس السيسى بذل جهدًا مخلصًا خلال السنوات الماضية لحل جميع المشكلات الأساسية، وأن لديه مشروعًا لتقدم الوطن يستحق الدعم والمساندة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.