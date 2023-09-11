أحد أبناء الوادي الجديد: مشروعات الرئيس السيسي وضعتنا على الطريق الصحيح للتنمية

أكد مجدي مرسي الطيب أحد أبناء الوادي الجديد ، خلال تصريحاته لـ “الدستور”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع الوادي الجديد على طريق التنمية والبناء والاستثمار لتتوج واحات الوادي الجديد خلال الفترة الحالية من أفضل محافظات مصر في العمل والاستثمار الزراعي

الطيب .. رأينا النور بعد ظلام 30 عام

وأضاف الطيب أننا رأينا النور بعد ظلام دامس دام 30 سنه ماضية بلا مشروعات ولا بنية تحتيه تأسيسية لمشروعات الوادي الجديد، فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إفتتاح مشروع المليون ونصف فدان وعي نقطة الإنطلاقه في الوادي الجديد والذي جلب الخير للوادي الجديد خاصة ولمصرنا الغالية عامة

مجدي مرس الطيب احد ابناء الواحات يؤيد السيسي

وأوضح الطيب أن من ضمن المشروعات الكبري بالمحافظة في عهد الرئيس السيسي، إنشاء عاصمة إدارية مصغرة تحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتنفيذ أكبر شبكة طرق على مسافة 1600 كم حظيت بها المحافظة لربط الوادي الجديد بجميع محافظات الجمهورية، ومشروع فوسفات أبو طرطور وهو الاكبر في الشرق الأوسط ، وتنفيذ النهر الصناعي وأكبر مزرعة تمور في العالم بمنطقة شرق العوينات

مبادرة 100 مليون صحه وصلت لكل بيت

وثمن الطيب جهود الدولة في جميع المبادرات الطبية المجانية مثل 100 مليون صحة للكشف على الأمراض المزمنة والغير سارية بجميع قري ونجوع محافظات مصر وخاصة المناطق النائية و البعيدة والمحرومة من الوحدات الصحية، مؤكداً أن قطار حياة كريمة سيتمركز في جميع المحافظات وسيمر بجميع القري والنجوع لتوفير حياة افضل لكل المصريين

وأشار الطيب، أنه يؤيد ويبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة قادمة من أجل البناء والتنمية ومن أجل الاستقرار والحفاظ على مصر من يد الخونه والمجرمين الذين يريدون الخراب لمصر ، مؤكداً ان جميع المحاولات التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية بائت بالفشل في ظل رئيس يحمي المصريين يقدر ويعزز مكانة الوطن بين باقي الدول