محافظ الوادى الجديد: تشكيل لجان للمرور على مصانع ووحدات تخزين التمور للتأكد من سلامة التخزين

عقد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أكد عليها محافظ الوادي الجديد كالآتي:

- تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

- التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

- تشكيل لجان للمرور على مصانع ووحدات تخزين التمور، للتأكد من مطابقتها المواصفات وسلامة عمليات التخزين والتصنيع.

- تحصيل رسوم الحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية، وتشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات.

- متابعة حظر شوادر البيع العشوائي على الطرق السريعة، وداخل أحياء المدن والالتزام بالأماكن المخصصة للبيع.

- محافظ الوادي يتفقد العاصمة الإدارية المصغرة

على جانب آخر، تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة مع بداية انتقال المديريات رسميًا؛ للاطمئنان على حركة الأعمال واستقرار العاملين، يرافقه الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، ومديرو المديريات والمسئولون المعنيون.

قام المحافظ بزيارة مقار المديريات المختلفة، والتقى العاملين، وشدد على قيام المديريات بسرعة نقل أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللازمة لسير منظومة العمل دون عوائق، وقيام كل مديرية بتوفير وسائل انتقال للعاملين، وتوفير زي إضافي لكل موظف، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحضانة تيسيرًا على الأمهات العاملات هناك.