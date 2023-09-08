افتتاح "أهلاً مدارس" للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

أعلن محمد عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، افتتاح معرض المستلزمات الدراسية والملابس المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بواحات الوادي الجديد تحت قيادة جمال آدم أمين عام الحزب بالمحافظة.

وأكد “عبدالغني” أن المستلزمات المدرسية مكونة من شنط مدرسية، أحذية بجميع أنواعها، تيشرتات مدرسية، أدوات مكتبية ومدرسية "وذلك بدءًا من غدٍ السبت الموافق 9/9/2023 بمقرها أمام إدارة التموين بميدان مستشفى الداخلة العام الذي ينظمة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد لبيع المستلزمات الدراسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

◘ الرئيس السيسي يوجه بإقامة معارض أهلاً مدارس للتخفيف عن الأسر

وشدد عبد الغني أمين الحزب بمركز الداخلة، على أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن التزام التجار المشاركين في معارض «اهلا مدارس» على مستوي المحافظات بالمعايير المحددة والمعلنة خلال الاجتماعات التنسيقية ضمن التجهيزات الأخيرة لإقامة المعرض.

وأكد جمال آدم، أمين عام حزب مستقبل وظن بالوادي الجديد أنه خلال 24 ساعة سيتم إفتتاح المعرض أمام المواطنين بمشاركة عدد كبير من العارضين والعارضات، وستكون جاهزة بالمستلزمات التى يحتاج إليها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح آدم أن المعرض سيتضمّن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20- 30%.

◘ مشاركة السيارات المتنقلة في بيع المستلزمات المدرسية

أكد آدم مشاركة بعض المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلي المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمراكز، مشيرًا الى أنه سيتم مشاركة السيارات المتنقلة لبيع مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.