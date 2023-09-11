الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انجازات غير مسبوقة

برلمانية: دعم الرئيس السيسى ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية المصرى إن تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ التى بدأت على كل المستويات وفي جميع المجالات منذ توليه المسئولية عام 2014.

ترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأضافت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن استمرار دعم الرئيس السيسي يهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة للمواطنين؛ ولترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة التى تستهدف تحقيق آمال وطموحات المواطنين في مستقبل أفضل.

إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية حقق إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات؛ حيث نجح في القضاء على الإرهاب؛ وبالتوازى مع ذلك نقذ مشروعات قومية عملاقة؛ ومشروعات حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أهالينا الذين يعيشون في القرى والعزب والنجوع؛ بعدما تم توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة؛ كما أصبحت الخدمات الصحية والتعليمية موجودة في كل قرى مصر؛ فضلًا عن مبادرة 100 مليون صحة التى أسهمت قي القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

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رؤية سياسية مستقبلية

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية سياسية مستقبلية وقادر على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين وحماية الأمن القومى بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم.

وفي وقت سابق اليوم عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل، وذلك فى إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكلّف رئيس الهيئة- الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكل الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

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