برلمانى: صحة المواطنين على رأس أولويات الإنفاق للدولة بتوفير كل الخدمات الطبية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة تضع الصحة على رأس أولويات الإنفاق لضمان صحة المواطن وتوفير كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمواطنين.

المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى صحة المواطنين اهتماما كبيرا، وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض من خلال مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والضغط والسكر، وحملة صحة المرأة والأطفال بالمدارس، وآخرها مبادرة "100 يوم صحة" للكشف عن الأمراض السرطانية والأورام.

وأكد عضو مجلس النواب أن افتتاح وزير الصحة أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC»، سيعمل على مساعدة الأطباء على التحديد الدقيق للعلاج المناسب لكل حالة على حدة مما سينعكس على رفع معدلات الشفاء.

الدولة تشهد تحولًا إيجابيًا فى مستوى التطور التشخيصى للأورام السرطانية

وتابع النائب زكي عباس أن الدولة تشهد تحولا إيجابيا في مستوى التطور التشخيصي للأورام السرطانية تماشيا مع الاتجاه العالمي للطب التشخيصي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في مراحل مبكرة لما يصل إلى 30 مليون مواطن في كافة المراحل العمرية مما يعزز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC»، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة HDV Egypt الرائدة في الاختبارات التشخيصية، والممثل الرسمي لشركة «Illumina Inc» العالمية في مجال اختبارات التتابع الجيني.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة- عنق الرحم- القولون- البروستاتا)، بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان.