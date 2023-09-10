الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة: "مصر تغيرت للأفضل" (فيديو)

المواطن محمد
المواطن محمد

الكثير من الإنجازات حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.

“المشروعات التي تمت داخل البلاد استفاد منها الجميع خصوصًا شبكات الطرق التي وفرت الوقت والمجهود على المواطنين” بهذه الكلمات بدأ محمد أحد المواطنين حديثه مع “الدستور”، مؤكدا أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد التطور الكبير الذي شهدته الدولة، وتنفيذها للعديد من المشروعات القومية على الأرض؛ بهدف استكمال الإنجازات.

وقال أحد المواطنين إنه يريد شخص يدفع المواطنين إلى الأمام وذلك ما قام به الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو التي غيرت مصر إلى الأفضل.

مع السيسى.. رئيس حزب «الجيل»: مؤتمرات وندوات فى الداخل والخارج دعمًا للرئيس فى الانتخابات المقبلة

برلمانى: دعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة واجب على كل مصرى

 

أحزاب تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وكان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسة جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

كما قرر حزب "إرادة جيل" دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقرر حزب "حزب المؤتمر"، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ، كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح السيسى.

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